Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi - Haberler

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Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

Rize'de Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

RİZE (İHA) - Rize'de Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Rize'de bulunan Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin (RİBEGEM) ortaklaşa düzenlediği Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Rize Belediyesi RİBEGEM gönüllü ekipleri tarafından okul bahçesinde stantlar kuruldu. Okulun öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzikal tiyatro sergilendi. Farklı okullardan misafir olarak etkinliğe gelen çocuklar Otizmle ilgili düşüncelerini kürsüde konuşmalarıyla paylaştı. Dünya Otizm gününün anısına hazırlanan pastanın kesimi ve ikramı yapıldı. RİBEGEM tarafından pamuk şeker, patlamış mısır ikramları ve balon dağıtımları gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte tulum ve kemençe dinletileriyle beraber öğrenciler horon tepti. Okul duvarına asılan beyaz tabloya farkındalık oluşturmak amacıyla farklı renkte boyalar kullanılarak el izleri oluşturuldu.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve engelli öğrencilerin velileri etkinliğin düzenlenmesine olan katkılarından dolayı Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e teşekkür ettiler. - RİZE

Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rize Belediyesi, Otizm, Okul, Rize, Yerel, Haberler

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