Rize'de açtığı oto tamir dükkanında çırak bulamayan Cengiz Baltacı'ya önce "Sanayide kadın olmaz" ön yargısıyla sadece hesap ve çay işleri için destek olan eşi Fatma Yıldırım Baltacı, kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrenerek hem kadın müşterilerin güven kapısı hem de eşinin en büyük tamir ortağı oldu.

Rizeli Cengiz Baltacı, 2024 yılında çocukluk mesleği olan oto tamirciliğinde kendi iş yerini açmaya karar verdi. Çırak bulmakta zorlanınca "Sanayide kadın olmaz" ön yargılarına rağmen eşi Fatma Yıldırım Baltacı'nın "Ben sana eşlik ederim" teklifiyle yola çıktı. Başlangıçta işin ağır ve riskli olması nedeniyle tereddüt yaşayan ve eşine yalnızca çay ile hesap kitap işlerine bakması şartıyla onay veren Cengiz Baltacı, eşinin tornavida ve pense uzatırken gösterdiği merak ve yetenek karşısında fikrini tamamen değiştirdi. İlk günlerde lokma, alyan ve yıldız anahtar gibi temel aletleri dahi tek tek sorarak öğrenen Fatma Yıldırım Baltacı, geride bıraktıkları iki yılın sonunda araçların disk ve balatalarını değiştirebilen, motor kapağı sökebilen ve dükkanın tüm yedek parça hesaplarını yöneten bir ustaya dönüştü. Sanayiye kadın elinin değmesiyle dükkanı sıcak bir aile ortamına çeviren çift, bugün hem kadın sürücülerin araçlarını gönül rahatlığıyla emanet ettiği bir güven kapısı haline geldi hem de omuz omuza çalışarak sanayideki kalıplaşmış düşünceleri yıkan örnek bir başarı hikayesine imza attı.

"Bir bayana 'Zor' kavramı yok; 'İstiyorum, yapabilirim' kavramı olmalı"

Eşinin dükkan açma sürecinde yanında olmak istediğini belirten Fatma Yıldırım Baltacı, lokma ve alyan anahtarını dahi tanımadan başladığı çıraklık serüveninde disk ve balata değiştirecek seviyeye nasıl geldiğini dile getirerek "Hikayemiz 2024 yılında eşim dükkan açmaya karar verdiğinde başladı. İş yerini açtı. 'Nasıl yaparız, nasıl ederiz?' diye düşünürken çırak bulmak zor. Önce dükkan açmadan önce oturup konuştuk, sorduk, 'Ben sana eşlik ederim.' falan dedim. O da ilk etapta erkek düşüncesi yönünde, 'Bayan sanayide olmaz.' düşüncesiyle oturdu. İlk başta bir deneyelim şansımızı bakalım ne kadar ilerleyebiliriz diye dükkanı açtık, başladık çalışmaya. Çok güzel ortam oldu. Düzenli bir şekilde, daha saygılı bir sanayide çalışmaya başladık. Kendisi de gördü, artık çalışabileceğimi söyledi ve kendisine çıraklık etmek suretiyle başladım buraya" dedi.

İşe ilk başladığında aletleri tek tek sorarak öğrendiğini ifade eden Baltacı, "İlk zamanlarda mesela lokma nedir, alyan nedir, yıldız anahtar nedir bilmezdim. 'Onu getir, bunu getir.' dediği zaman takım sandığı denilen bir şey var, ona giderdim, hepsini kaldırıp tek tek gösterirdim ona 'Bu mu, bu mu?' diye. O da bana 'Bu alyan, bu yıldız, bu lokma.' diye hepsini tek tek önce öğretmeye başladı çalışırken. O şekilde hem öğrendim hem de işi öğrenmiş oldum farkında olmadan. Sağa sola gittiği zaman yapabildiğim işler oluyor. Diskler, balatalar değişebiliyorum, kapağı sökebiliyorum. Yani yapabildiğim bayan olarak bayağı bir işler varmış. Kendisi de söylüyor 'Alıştın, öğrendin artık' diye" ifadelerini kullandı.

Kadın müşterilerin dükkana çok daha rahat geldiğini vurgulayan Fatma Yıldırım Baltacı, sanayideki atmosfere dikkat çekerek "Bayan müşterilerim geldiği zaman daha huzurlu, daha rahat gelebiliyorlar. Bir 'Sanayide bayan olur' düşüncesi yoktu insanlarda. Bayan müşterilerimiz geldiği zaman 'Abla sen buradaysan arabamızı getirebilir miyiz?' şeklinde muhabbetlerimiz olmaya başladı, 'Gelebilirsiniz' diyorum. Daha güvenli olduğunu düşündüklerinden dolayı diyeyim. Erkekler geldiğinde hani hele çalışırken iş başında içeri giren oluyor, 'Aa, bayanmış, iş yapıyor falan, nasıl?' diye sormaya başladılar. Hani bir bayana 'zor' kavramı diye bir şey yok. 'İstiyorum, yapabilirim' kavramı olması lazım diye düşünüyorum" dedi.

"İşin inceliğini öğretmesem mi acaba, mesleği elimizden alacak neredeyse"

9-10 yaşından beri oto tamirciliği yaptığını belirten Cengiz Baltacı ise başlangıçtaki ön yargılarının eşinin azmi ve yeteneği karşısında nasıl kırıldığını kaydederek "9-10 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Farklı sektörlerde de çalıştığım oldu ama çocukluk mesleğim, çocukluk alışkanlığım. Bir kere bizim elimize tabiri caizse motor yağı bulaştıktan sonra daha bırakamıyorsun. Tek kesinlikle bu iş yapılmazdı. 'Bir eleman nasıl bulurum, işte kimle birlikte yaparım?' veya ortak almayacaktım mesela, tek çalışacaktım. Eşim o anda bana dedi 'Biz beraber çalışacağız, beraber yapacağız.' diye. Şimdi itiraf edebilirim, ben ilk önce ön yargılı davrandım. 'Olmaz, nasıl olur? Bizim iş ağırdır, bizim iş risklidir, yapamazsın, yapabilir misin?' diye şüpheye kaldığımızda dedim 'İlk önce hesap kitabıma bakarsın, işte çay yaparsın, bir şekilde benim yanımda durursun.'. Başladık. Ondan sonra ilk 'Bir tornavida verir misin, bir pense verir misin?' derken hevesini anladım bu sefer" dedi.

Eşinin hem hesap işlerinde büyük bir açığı kapattığını hem de tamirde ustalaştığını söyleyen Baltacı, "Gerçekten zaten bu işten önce de yetenekli, yapmayı seven, ortaya bir yapı çıkarmayı seven bir kişiliği vardı. Baktım yeteneği var, 'İşte şu lastiği sök.' derken 2 yılımızı geride bıraktık. Benim büyük bir açığımı kapattı. Hesap kitap olarak, yedek parçada onların hesaplarını yapıyor. Keza elimden anahtarı almaya başladı. Artık bir yerden sonra şüphelenmeye başladım, 'İşi incesini öğretmesem mi acaba?'. İşten çıkarır, işi elimizden, mesleği elimizden alacak neredeyse. Ama tekrardan sizin huzurunuzda da teşekkür ediyorum ona, her konuda bana destek. Bu işte de beni de şaşırtarak, ön yargımı kırarak çalışıyoruz şu anda. Her şey yolunda. Müşterilerimiz çok memnun, komşularımız çok memnun. Burası bir aile iş yeri oldu. Sanayide böyle bir dükkan var işte; gönül rahatlığıyla gelip çayını içebiliyorlar, yemekler düzenliyoruz buraya. Sanayi ortamından daha çok bir ev ortamına doğru eşim burayı çekti. Artık gelen müşteriler öyle alıştı ki yanında bir arkadaşıyla bile gelirken, giderken uyarıyor 'Gideceğimiz yerde bayan var.'. 'E müşteri olabilir.' diyor. 'Yok, usta bayan var.' diyor. 'Nasıl olur?' diye merakla geliyor. Dükkanın çekip çevrilmesine de bir bayan eli değdiği belli oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı