Rize'de Çay Alım Yeri Yenilikçi Yöntemle İnşa Edildi

Rize'de ihtiyaç duyulan alım yeri yolun üzerine yapılmak zorunda kalınca ulaşım aksamasın diye yapı kolonlarla havaya kaldırıldı.

Rizelilerin kıvrak zekası bir kez daha kendisini gösterdi ve ortaya çıkan tablo herkesi kendisine hayran bıraktı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü, Hociva Mahallesi'nde yapılan çay alım yeri görenleri şaşırtıyor. Mahallenin ihtiyacı olan çay alım yeri arazi şartları nedeniyle yolun üzerine yapıldı. Ulaşımın engellenmemesi gereken yolda uygulanan metot ise herkesi şaşırttı. Kot farkı nedeniyle alım yerinin üst kısmı toprak zemine rastlarken, alt kısmı ise kolonlarla yoldan yukarıya kaldırıldı. Böylelikle araçlar alım yerinin altından geçen yoldan ulaşımı sağlarken, çay müstahsilleri de ihtiyaçları olan alım yerini yapmış oldu.

Bölgede gerekli olan alım yerini ulaşımı da aksatmadan yapabilmek için kolonlarla havaya kaldırdıklarını ifade eden İbrahim Kesici "Ulaşımın biraz zor olduğu bir bölgede bir çay alım yeri ihtiyacımız vardı. Alım yeri yapıldıktan sonra yolundan da ulaşımın aksamaması gerekiyordu. Bizde alım yerini kolonlarla yükselttik. Hem ulaşım aksamadı hem de çay müstahsillerinin bir alım yeri olmuş oldu. Şuanda rahat rahat hem araba geçiyor hem de müstahsiller çayını veriyor. Tam Laz aklı" şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Osman Kus, gerekli olan alım yerini yaptıktan sonra yolu da altından geçirdiklerini dile getirerek "Arazi kıtlığından dolayı böyle bir ihtiyaç doğdu. Alım yeri yola engel olamasın diye böyle bir tünel yaptık. İş görüyor. Her yerde o kadar tüneller yapılıyor biz neden yapmayalım dedik ve yaptık" dedi. - RİZE