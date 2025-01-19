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Rize'de 9. Kış Yüzme Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Rize'de 9. Kış Yüzme Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 9. Kış Yüzme Şenliği, Türkiye'nin dört bir yanından katılan 40 sporcuyla birlikte buz gibi sularda düzenlendi. Etkinlikte dayanıklılık yarışması yapılırken, katılımcılara soğuk suyla ilgili bilgi verildi.

Rize'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar buz gibi suda yüzdüler.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü Neknari mevkisinde bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Kış Yüzme Şenliği, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 40 sporcu, buz gibi sularda yüzerek dayanıklılıklarını sergiledi. Şenliğe, ABD'den özel olarak gelen ve Wim Hof metodu sertifikalı kontrollü soğuk su terapisi ve nefes egzersizi eğitmeni İzzet Murat da katıldı. Etkinliğin koordinatörü ve doğa tutkunu Hasan Önder, her yıl geleneksel hale gelen bu etkinliğe uzaktan ve yakından katılan tüm sporculara brifing verdi. Sporculara, soğuk suya girerken uyulması gereken kurallar, suda kalma süresi ve vücudun verebileceği tepkiler hakkında bilgi verildi. Hazırlıkların ardından katılımcılar buz gibi suya girerek, dayanıklılıklarını sergiledi. Buz gibi sularda en uzun süre kalmak için kıyasıya bir mücadele verilen bu etkinlikte rekabet de ön plana çıktı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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