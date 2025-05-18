Rektör Prof. Dr. Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı

Rektör Prof. Dr. Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal devletlerine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "Yüce Türk milleti, hiçbir zaman bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmemiş, vatan ve bayrak uğruna çok büyük bedeller ödeyerek, tüm dünyaya ilham olan bir mücadele örneği sergilemiştir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kazanılan nice zaferler sonrası büyük fedakarlık, özveri ve emekle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok güvendiği Türk gençliğine emanet ettiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajının devamında, "Türk gençliği, bu ülkenin geleceği ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin de en büyük teminatıdır. Birlik ve beraberlik içinde milli şuur ve bağımsızlık bilinciyle gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecekte de var olabileceği bilincindeyiz. Bu bilinçle SANKO Üniversitesi olarak, güçlü ve modern Türkiye'yi geleceğe taşıyacak gençlerimizi yarınlara hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ve diyabet dahil 95 ilaç geri ödeme listesine alındı
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.