Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi duyurdu! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Ramazan Bayramı'nda Depremzedelere Moral: Ramazan Panayırı Bayram Korteji Düzenlendi

Ramazan Bayramı'nda Depremzedelere Moral: Ramazan Panayırı Bayram Korteji Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda depremzedelere moral vermek amacıyla Malatya'da 'Ramazan Panayırı Bayram Korteji' düzenledi. Etkinlik, bando takımları ve maskotlarla depremin etkilediği diğer illerde de gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda depremzedelere moral vermek amacıyla "Ramazan Panayırı Bayram Korteji" düzenledi. Malatya'da başlayan etkinlik, depremin etkilediği diğer illerde devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Malatya'da bayram coşkusunu yaşatmak için "Ramazan Panayırı Bayram Korteji" düzenledi. MalatyaPark AVM önünden başlayan kortej, bando takımları ve maskotların eşliğinde hareket ederek araçlarla konteyner kente ulaştı. Depremzede vatandaşlarla bayramlaşan bakanlık yetkilileri, özellikle çocuklar için özel etkinlikler düzenledi. Bayram sevincini doyasıya yaşamaları için şeker ve hediyeler dağıtılan çocuklar, maskotların gösterileriyle neşeli anlar yaşadı. Nasrettin Hoca kostümlü maskot, miniklerle yakından ilgilenerek, onları eğlendirdi.

Ramazan Panayırı Bayram Korteji, yalnızca Malatya ile sınırlı kalmayarak Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de gerçekleştirilecek. Bayram boyunca devam edecek etkinliklerde bando gösterileri, sürpriz etkinlikler ve eğlenceli programlarla afetzedelere moral verilmesi hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.