Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Esnafın ve vatandaşların yanında olma gayretleriyle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ev ev, kapı kapı dolaşmaya devam ediyor.

Pursaklar'ın her mahallesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun çalışma takviminde fırsat bulduğu her anı değerlendirerek ilçe sakinlerinin gönül kapılarını çalıyor. Her gittiği mahallede, cadde, sokakta büyük bir sevgiyle karşılaşan Çetin, gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle hane sakinlerinin bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak talep ve isteklerini dinliyor.

Günün her saati vatandaşlarla iç içe olarak gönül kapılarını çaldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Halini hatırını sormadığımız kimse kalmasın diye vatandaşlarımızın kapılarını çalıyoruz. İlçe halkımızla bol bol sohbet ediyor, taleplerini yerinde dinliyoruz. Pursaklar olarak biz büyük bir aileyiz. Gönüller bir olunca hemşerilerimizden aldığımız güç ve enerji ile geceyi gündüzümüze katıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarında ilçemize aynı enerji ile hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA