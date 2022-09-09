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Posta Güvercini yarışlarında kupalar sahiplerini buldu

Yerel Haberler

Posta Güvercini yarışlarında kupalar sahiplerini buldu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen Posta Güvercini Yarışlarının ardından yapılan kupa törenine katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen Posta Güvercini Yarışlarının ardından yapılan kupa törenine katıldı.

Törende 1.'lik kupasını güvercinseverlerle birlikte kaldıran Başkan Bakkalcıoğlu "Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği tarafından düzenlenen Posta Güvercini Yarışları Final Derby Etabı Kupa Töreni'ne katılarak güvercinseverlerle bir araya geldik. Yarışlarda derece alan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. Törende Dernek Başkanı Salih Demir, yönetim kurulu üyeleri ve güvercinseverlerle görüşerek bir süre sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu'na ayrıca dernek tarafından yarışmaya sağladığı katkı nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Yerel Haberler

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