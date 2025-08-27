Posof'ta Şap Hastalığı Kaşar Üretimini Durma Noktasına Getirdi

Posof'ta Şap Hastalığı Kaşar Üretimini Durma Noktasına Getirdi
Ardahan'ın Posof ilçesinde görülen şap hastalığı, besicilerin yanı sıra kaşar üreticilerini de olumsuz etkiledi. Ilgar kaşarı fabrikası, süt bulamaması nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşanan şap hastalığı besicileri olduğu kadar kaşar üreticilerini de zor durumda bıraktı.

Posof'ta üretim yapan Ilgar kaşarı fabrikası üretimini durdurma kararı aldı. Fabrika sahibi Yüksen Tekin, yıllardan beri işlettiği fabrikasını süt olmayınca kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Tekin yaptığı açıklamasında tescilli Posof kaşarının Ardahan ve Karsta aynı adla sahte kaşarlar üretildiğini belirterek gerçek ılgar kaşarı sadece Posof ta üretildiğini belitti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
