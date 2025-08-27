Posof'ta Şap Hastalığı Kaşar Üretimini Durma Noktasına Getirdi

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşanan şap hastalığı besicileri olduğu kadar kaşar üreticilerini de zor durumda bıraktı.

Posof'ta üretim yapan Ilgar kaşarı fabrikası üretimini durdurma kararı aldı. Fabrika sahibi Yüksen Tekin, yıllardan beri işlettiği fabrikasını süt olmayınca kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Tekin yaptığı açıklamasında tescilli Posof kaşarının Ardahan ve Karsta aynı adla sahte kaşarlar üretildiğini belirterek gerçek ılgar kaşarı sadece Posof ta üretildiğini belitti. - ARDAHAN