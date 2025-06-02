Posof'ta Meyve Ağaçları Budama ve Aşılama Kursu Düzenlendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde meyve ağaçları budama ve aşılama kursu düzenlendi.

Posof'ta geçmişte narenciyenin haricinde her çeşit meyve üreticiliğinin yapıldığını ifade eden vatandaşlar. 30-40 civarında meyve çeşidi varken şimdilerde bu sayının 10'a kadar düştüğünü belirtiyorlar.

Posof Halk Eğitim Müdürlüğünce farkındalığı ve bilgi beceriliği artırmak için meyve ağaçları budama ve aşılama kursu düzenledi. Kursa katılan 29 kişi kursu başarıyla bitirerek belgelerini aldılar. - ARDAHAN