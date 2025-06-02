Posof'ta Meyve Ağaçları Budama ve Aşılama Kursu Düzenlendi

Posof'ta Meyve Ağaçları Budama ve Aşılama Kursu Düzenlendi
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Ardahan'ın Posof ilçesinde, meyve üreticiliği bilincini artırmak amacıyla düzenlenen budama ve aşılama kursuna 29 kişi katıldı ve başarıyla belgelerini aldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde meyve ağaçları budama ve aşılama kursu düzenlendi.

Posof'ta geçmişte narenciyenin haricinde her çeşit meyve üreticiliğinin yapıldığını ifade eden vatandaşlar. 30-40 civarında meyve çeşidi varken şimdilerde bu sayının 10'a kadar düştüğünü belirtiyorlar.

Posof Halk Eğitim Müdürlüğünce farkındalığı ve bilgi beceriliği artırmak için meyve ağaçları budama ve aşılama kursu düzenledi. Kursa katılan 29 kişi kursu başarıyla bitirerek belgelerini aldılar. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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