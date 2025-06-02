Posof'ta El Emeği Ürünler Sergisi Açıldı

Posof Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğünce el emeği ürünler sergisi açıldı.

İşhanında yapılan serginin açılışına İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı ve diğer kuruluşların müdürleriyle beraber çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra açılış kurdelesi kesildi. Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Yılmaz tarafından tanıtım konuşması yapıldı. Müzik dinletisinden sonra defile yapıldı ve serginin açılışı yapıldı.

Defilede kursiyerlerin ürettiği kıyafetler sunuldu. Programa katılanlar sergiyi gezerek yapılan çalışmalar inceledi. - ARDAHAN