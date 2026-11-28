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Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın adının "Bursa Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Bursa'nın sanayi, turizm ve ihracat alanındaki potansiyeline dikkat çeken Gürsoy, havalimanının mevcut isminin uluslararası alanda Bursa'nın marka kimliğini yeterince yansıtmadığını savundu. Yurt dışından kente gelecek turist, yatırımcı ve iş insanlarının havalimanının doğrudan Bursa'ya ait olduğunu daha kolay tanıması gerektiğini belirten Gürsoy, isim değişikliğinin şehrin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Havalimanının adının değiştirilmesinin yalnızca bir tabela değişikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Gürsoy, bu adımın Bursa'nın küresel marka değerini artırabileceğini ve yeni dış hat uçuşlarının teşvik edilmesine katkı sunabileceğini dile getirdi.

Gürsoy, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) olmak üzere Bursa milletvekillerine, yerel yöneticilere, iş temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunarak öneriye destek istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı