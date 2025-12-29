Haberler

Acısını çalışarak hafifletiyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Özcan Kuşçu, kocasının vefatının ardından pazarcılıkla hem geçim sağlıyor hem de sosyal hayata katılarak kendisini bulmaya çalışıyor. Yetiştirdiği çiçeklerle tezgahını renklendiren Kuşçu, bu süreçte pazarcılığın kendisine terapi gibi geldiğini belirtiyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Özcan Kuşçu, pazarcılık yaparak kocasının vefatının ardından manevi olarak geçirdiği zor günleri unutmaya çalışıyor. Eşinin vefatının ardının ardından içine kapanmak yerine insanlarla iletişimi koparmamayı tercih eden Kuşçu, pazarcılığın kendisine adeta terapi gibi geldiğini belirtti.

Stres atmak ve ev ortamından uzaklaşmak amacıyla pazarlara çıkmaya başladığını dile getiren Özcan Kuşçu, zamanla bu ilgisinin artırdığını belirtti. İnsanlarla sohbet etmenin, hal hatır sormanın ve iletişim kurmanın kendisini rahatlattığını ifade eden Kuşçu, kendi imkanlarıyla aldığı 100 tavuğa baktığını ve hayvanları çok sevdiğini kaydetti. Öte yandan tezgahını sadece yumurtalarla değil, kendi yetiştirdiği rengarenk çiçeklerle de süsleyen Kuşçu, bu yönüyle pazarın en renkli ve dikkat çeken tezgahlarından birine sahip olmayı da başardı.

Pazarcılığın kendisi için bir geçim kapısından öte moral kaynağına dönüştüğünü dile getiren Özcan Kuşçu, "Burada olmak bana iyi geliyor. Konu yumurta satmak değil, hayata karışmak. Eşimin ölümünden önce de pazara çıkıyordum ama eşim vefat ettikten sonra pazar daha da anlam kazandı. Evde oturup içime kapanmaktansa burada hava alıp zaman geçiriyorum. Günün nasıl geçtiğini bile anlamıyorum. O yüzden pazar günleri bana çok iyi geliyor. Yumurtanın yanında kendi yetiştirdiğim çiçekler var. Onlarla hem tezgahımı renklendiriyorum hem de gelir sağlıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

