Aydınlı Kadın Pazarcı: "Geçim Sıkıntısından Yılı Bile Unuttuk"

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde 30 yıldır eşi ile birlikte pazarcılık yapan 62 yaşındaki Gülay Gölcükçetin, "Geçim sıkıntısından biz yılı unuttuk artık. Bırakın yılı, günleri bile unutuyoruz. Aldığımız emekli maaşı telefon parası, elektrik parası, su parası oluyor. Tamam işte bitti. Buradan kazanırsak yiyeceğiz. Olmazsa o da yok" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 30 yıldır eşiyle birlikte pazarcılık yapan 62 yaşındaki Gülay Gölcükçetin, geçim sıkıntısı nedeniyle zamanın nasıl geçtiğini bile unuttuklarını söyledi. Yeni yıl öncesi pazarın durumunu değerlendiren Gölcükçetin, işlerin çok düştüğünü, vatandaşın alım gücünün azaldığını ve son 10 yılda her yıl koşulların daha da kötüye gittiğini dile getirdi.

Gölcükçetin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Pazar hiç iyi değil. Alım satım yok. Boş boş geziyoruz. Milletin alım gücü yok. Ne olacak bu böyle? Nereye varacak? Koyduğumuzu satmıyoruz. Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Gidişat nereye varacak bilmiyoruz. Ne yapacağız? Bu böyle olmaz. Topla, ser, topla. Bu milletin hali ne olacak? Biz buna bir çözüm istiyoruz. Çözüm göstersinler bize. Bu gidişat böyle iyi değil. Millet bir kilo alacağına yarım kilo alıyor, yarım kilo alacağına 250 gram alıyor. 30 yıldır pazarcıyız. Ama son 10 yıldır her sene daha kötüye gidiyor. Vatandaş soruyor gidiyor.

Sabah 05.00-06.00 gibi gelip açıyoruz sergimizi. Dışarı pazarlara daha erken gidiyoruz ama işler kötü. Gider çok, gelir yok. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Bu böyle olmaz. İnan mazot parasını kurtarmıyor. Eşim emekli ama emekli maaşının hayrı yok. O sebeple pazarlara çıkıyoruz ama çiftçinin malı para etmiyor. Çalışıyoruz, çalışıyoruz yine aynı, yine aynı. Karın tokluğuna, acımızdan ölmeyecek kadar. Geçim sıkıntısından biz yılı unuttuk artık. Bırakın yılı, günü bile unutuyoruz. Geçim sıkıntısından günleri bile unutuyoruz. Aldığımız emekli maaşı telefon parası, elektrik parası, su parası oluyor. Tamam işte bitti. Buradan kazanırsak yiyeceğiz. Olmazsa o da yok."