Aydınlı Kadın Pazarcı: "Geçim Sıkıntısından Yılı Bile Unuttuk"

Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 30 yıldır pazarcılık yapan 62 yaşındaki Gülay Gölcükçetin, geçim sıkıntısı nedeniyle zamanın nasıl geçtiğini bile unuttuklarını açıkladı. İşlerin düştüğünü ve alım gücünün azaldığını belirten Gölcükçetin, son yıllarda koşulların her yıl daha da kötüye gittiğini vurguladı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde 30 yıldır eşi ile birlikte pazarcılık yapan 62 yaşındaki Gülay Gölcükçetin, "Geçim sıkıntısından biz yılı unuttuk artık. Bırakın yılı, günleri bile unutuyoruz. Aldığımız emekli maaşı telefon parası, elektrik parası, su parası oluyor. Tamam işte bitti. Buradan kazanırsak yiyeceğiz. Olmazsa o da yok" dedi.

Gölcükçetin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Sabah 05.00-06.00 gibi gelip açıyoruz sergimizi. Dışarı pazarlara daha erken gidiyoruz ama işler kötü. Gider çok, gelir yok. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Bu böyle olmaz. İnan mazot parasını kurtarmıyor. Eşim emekli ama emekli maaşının hayrı yok. O sebeple pazarlara çıkıyoruz ama çiftçinin malı para etmiyor. Çalışıyoruz, çalışıyoruz yine aynı, yine aynı. Karın tokluğuna, acımızdan ölmeyecek kadar. Geçim sıkıntısından biz yılı unuttuk artık. Bırakın yılı, günü bile unutuyoruz. Geçim sıkıntısından günleri bile unutuyoruz. Aldığımız emekli maaşı telefon parası, elektrik parası, su parası oluyor. Tamam işte bitti. Buradan kazanırsak yiyeceğiz. Olmazsa o da yok."

Kaynak: ANKA / Yerel
