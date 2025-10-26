Paşalimanı Adası'nda keklik avına gelen avcılar protesto edildi
Balıkesir'in Paşalimanı Adası'na keklik avlamaya gelen avcılar, ada sakinleri tarafından protesto edildi. Ada halkı, avcıların silah seslerinden dolayı korktuklarını ifade ederek "Av spor değil cinayettir" sloganlarıyla duruma tepki gösterdi.
- Paşalimanı Adası'na 3 yıl önce bırakılan keklikler için av serbest hale getirildi.
- Ada sakinleri, avcıları 'Av spor değil cinayettir' yazılı pankartlarla protesto etti.
- Avcılar, jandarma korumasında gemiye bindi ve araçlarında keklik kafesleri vardı.
- Ada sakinleri, hafta sonu boyunca silah seslerinden dolayı evden çıkamadıklarını ve korktuklarını belirtti.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'na 3 yıl önce bırakılan keklikler için aradan geçen 3 yılın ardından av serbest hale getirildi.
AVA GİDENLERE PROTESTO
Milli Parklar Müdürlüğü'nce ocak ayına kadar serbest bırakılan keklik avı için adaya gelen avcılar, av sonrası akşam dönüş için limana geldi. Avcıları limanda pankartlarla karşılayan ada sakinleri, "Av spor değil cinayettir" yazılı dövizler açtı. Jandarma timlerinin korumasında gemiye binen avcıların araçlarındaki keklik kafesleri ise dikkat çekti.
Ada sakinleri, hafta sonu boyunca avcıların silah seslerinden dolayı evden dışarı çıkamadıklarını ve korktuklarını dile getirdiler.