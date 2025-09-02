Pakistan'a İkinci MİLGEM Gemisi İki Ay İçerisinde Teslim Edilecek

Pakistan donanması için üretilen PN MİLGEM gemisinin ikincisinin de iki ay içerişinde teslim edileceğini belirten ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "Pakistan MİLGEM projelerini yürütüyoruz. Bunların birincisini ana yükleniciliğimizde tamamlayıp Pakistan'a teslim ettik. İkincisini de tamamladık ve bir, iki ay içerisinde de dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'a telim edeceğiz" dedi.

Türk savunma sanayisinin lider oyuncularından olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlısı ASFAT, yerli ve milli olarak geliştirdiği kara, hava ve deniz platformlarına sahip. Yüksek teknolojiye sahip ürünler Türkiye'nin gücüne güç katıyor. ASFAT mavi vatanın için MİLGEM ve MİLDEN projelerinin ana yükleniciliğini yapıyor. Pakistan PN MILGEM sınıfı korvet, ADKG Açık Deniz Karakol gemisi, denizaltılar için yüzer havuz, Asayiş ve emniyet botu ASBOT'u yapıyor. Üretimin yanı sıra bakım, onarım, modernizasyon, iyileştirme ve yenileme işlemini de gerçekleştiriyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan festivalinin insanların denizlere ve gemilere olan ilgisini arttıracağına inandığını belirten ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, "TEKNOFEST Mavi Vatan çok başarılı bir organizasyon oldu. Bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İstanbul Tersanesi Komutanlığı bizim için önemli burada ASFAT binamızda bulunuyor. Yürüttüğümüz deniz projelerinin faaliyetlerini yaptığımız yer burası. TEKNOFEST Mavi Vatan fikri çok güzel Türk insanının denizlere, gemilere ilgisini artıracağını düşüyorum. Gençlerimizin ilgisi bizi çok mutlu etti. bizim yürütücülüğünü yaptığımız bir yarışmada var. Milli Savunma Bakanlığı ASFAT olarak biz insansız deniz araçlarının yarışmalarının yürütücüsüyüz. Yarışmada 249 takım bir yıl öncesinde başvurdu. Bu bir yıl süren bir serüven. Burada da finaller yapıldı. Finale kalan 28 takım yarıştılar. Gençlerin heyecanını gördük gençlerin gözünde Mavi Vatan'ıda görme imkanımız oldu. Türk gençlerinin Türk insanın Mavi Vatana ilgisi Çaka Bey'den Barbaros'dan geldiği için bu heyecanı herkeste görebiliyoruz" diye konuştu.

Açık deniz karakol gemileri ile ilgili konuşan İlbaş, "Hemen arkamızda ana yükleniciliğini yaptığımız başarı ile de tamamlanan TCG AKHİSAR Açık Deniz Karakol gemisini görmekteyiz. Bunun bir eş değeri de TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol gemisi var. Bunlar açık deniz gemilerinin birincisi ve ikincisidir. Bunlar Türk Deniz Kuvvetlerine teslime hazır Yine bu tersanede Pakistan MİLGEM projelerini yürütüyoruz. Bunların birincisini ana yükleniciliğimizde tamamlayıp Pakistan'a teslim ettik. İkincisini de tamamladık ve bir iki ay içerisinde de dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'a telim edeceğiz. Teslim ettiğimiz gemiler de Pakistan'ın Mavi Vatanını koruyacak. Karaçi'de yürüttüğümüz iki gemi daha var. Bu 4 gemilik bir proje. Bu gemilerin 2 tanesi de yine ASFAT tarafından Pakistan'da yapılıyor. Onun da yine üçüncü gemi diye biliriz bir tanesi 2026 başlarında bitmiş olacak. 4'üncü son gemiyi de yine 2026 sonlarında tamamlamış olacağız. Onları da Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edeceğiz. TF 2000 projesinin de ASFAT ana yüklenicisidir. TF 2000 Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi" dedi.

TEKNOFEST yıllardan beri yapılan ve Türkiye'de insanların özellikle savunma sanayine, gençlerimizin havacılığa ilgisini arttıran bir faaliyet. Bu faaliyetler sonucunda Türk Savunma Sanayii iveme kazanmıştır. Şimdi de denizler özelinde bir etkinlik yapıldı. TEKNOFEST Mavi Vatan bu da denizlere olan ilgiyi daha da arttıracaktır. Burada binlerce insan sırada bekledi. TCG ANADOLU'nun önünde,TCG AKHİSAR'ın önünde ya da diğer projelerin önünde bu sıcakta bekleyen binlerce insan bu sabrını taktir ediyorum. Önemli bir motivasyon. İnsanlar saatlerce kilometrelerce kuyrukta bu gemileri görmek için Türk milletinin, Türk devletinin başarısını, Türk mühendisliğinin başarısını görmek için burada sırada bekliyorlar gemileri gördükleri zamanda gurur duyuyorlar" dedi.