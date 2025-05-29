Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne Teşekkür Belgesi

Fethiye'de faaliyet gösteren Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, iş gücüne sağladığı katkılar, toplumsal sorumluluk anlayışı ve örnek işveren kimliğiyle dikkat çekerek teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Teşekkür belgesi, Fethiye Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Osman Beyaz ve Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Mithat Aktar tarafından Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü'ye takdim edildi. Törende yapılan açıklamada, kurumun çalışma hayatına sunduğu değerlerin bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Belgede yer alan ifadelerde şu sözlere yer verildi:

"İş gücüne sağladığınız katkılar, toplumsal sorumluluk anlayışınız ve örnek teşkil eden işveren kimliğinizle ülke ekonomisine ve çalışma hayatına değer kattığınız inancıyla kurumumuz adına teşekkürlerimizi sunarız"

Fethiye bölgesinde sağlık hizmetlerinin yanı sıra istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, bu takdir belgesiyle iş dünyasında da örnek gösterilen kurumlar arasında yerini aldı. - MUĞLA