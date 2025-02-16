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Yolbulan Metal İşçileri Ankara'ya Grev İçin Hareket Edecek

Yolbulan Metal İşçileri Ankara'ya Grev İçin Hareket Edecek
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Hatay Dörtyol'daki Yolbulan Metal A.Ş.'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşayan Özçelik-İş Sendikası, grev kararı alarak işçi haklarını savunmak amacıyla 18 Şubat'ta Ankara'ya yola çıkacak. Grev, 240. gününe ulaştı ve sendika, işverenin taleplerini dikkate almadığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıkların destek talep edileceğini açıkladı.

Hatay Dörtyol'daki Yolbulan Metal A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işverenle anlaşmazlık yaşayan Özçelik-İş Sendikası, aldıkları grev kararı sonrası işçinin sesini Ankara'da duyurmak için yola çıkacaklarını bildirdi.

Özçelik-İş Sendikası, Yolbulan Metal A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işverenle anlaşmazlık yaşaması üzerine geçen yıl Haziran ayında grev kararı almıştı.

Toplu iş sözleşmesinin ücret maddelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine başlayan grev, 240. gününe ulaştı.

Özçelik-İş Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, işverenin talepleri dikkate almadığı ve grev sürecinde işçilerin haklarını alabilmek için büyük bir mücadele örneği sergilendiği belirtildi. Sendika, tüm sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi çevrelerin desteğine rağmen işverenin uzattıkları eli geri çevirdiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri en son yapmak istediğimiz şey olan grev kararı almaya zorlayan zihniyet, emekçilere Ankara yollarına düşmekten başka çare bırakmamıştır." Sendika, Yolbulan Metal işçileri ve İskenderun teşkilatının, taleplerini duyurmak amacıyla 18 Şubat'ta Ankara'ya gitmek üzere otobüslerle yola çıkacağını duyurdu.

Sendika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, emekçilere sahip çıkmalarını ve haklı taleplerin karşılanmasını talep edeceğini belirtti.

Açıklamanın devamında, "Haklıyız ve kazanacağız. Kararlıyız ve davamızdan dönmeyeceğiz. İnançlıyız ve hakkımızı kimsede bırakmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Özçelik-İş Sendikası, grevlerinin ardından daha güçlü bir sesle haklarını savunmaya devam edeceğini belirterek, kazanacakları zaferin yalnızca işçilerin değil, tüm Türkiye'nin zaferi olacağını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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