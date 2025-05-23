Özalp’te Dama Turnuvası Heyecanı Başladı

Özalp’te Dama Turnuvası Heyecanı Başladı
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Van'ın Özalp ilçesinde, Kaymakamlık ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 1. Dama Turnuvası, 32 katılımcıyla başladı. Turnuvanın amacı, dama oyununu ilçede gelenek haline getirmek ve bu tür etkinliklerin devamını sağlamak.

Özalp'te 'Dama Turnuvası' başladı

VAN - Van'ın Özalp Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Dama Turnuvası' başladı.

Özalp Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen '1. Dama Turnuvası', eski kaymakamlık önünde başladı. Kura çekimi yapılarak başlayan turnuvaya 32 kişi katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar, "İlçemizde çeşitli kahvehanelerde dama oyunu büyük ilgi görüyor ve dama etkinlikleri oluyordu. Müdürlük olarak dama oyununu gelenek haline getirmeyi düşündük. Bunun için de kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğünün katkılarıyla turnuva düzenledik. Kaymakamımız Rahmi Bulut'un katılımı ile yapılan kura çekimiyle turnuvaya başladık" dedi.

Turnuvaya katılan Ahmet Seleş ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir turnuva oldu. Halk arasında çok rağbet gören bir oyun olan dama büyük ilgi gördü. Bu gibi etkinliklerin devam etmesi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY - Yerel
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