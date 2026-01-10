Öz Finans-İş Sendikası Başkanı Eroğlu: '153 arkadaşımızın kendi imkanlarıyla sıfır sermaye olarak bu işe başladık'

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu : "HAK-İŞ'in ilkeleriyle donandık ve yola çıktık. Bunun üzerinden 13 yıl geçti. Henüz bir genel merkezimiz, bir aracımız, paramız ve üyemiz yoktu. 153 arkadaşımızın kendi imkanlarıyla sıfır sermaye olarak bu işe başladık" dedi.

Öz Finans-İş Sendikası, 4'üncü Olağan Genel Kurulunu'nu Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sendikanın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, çalışma hayatına dair güncel gelişmeler ele alındı. Genel kurulda, Öz Finans-İş Sendikası'nın geçmiş dönem çalışmaları, kazanımları ve gelecek döneme yönelik hedeflerinin masaya yatırıldı. Düzenlenen toplantıya sendika temsilcileri ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek katılım sağladı.

Açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikal birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparken, finans iş kolunda çalışanların hak ve taleplerinin kararlılıkla savunulmaya devam edileceğini ifade etti.

"HAK-İŞ'in ilkeleriyle donandık ve yola çıktık"

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikalaşmaya sıfırdan başladıklarını ve bu zamana kadar birçok sıkıntı çektiklerini belirterek, "HAK-İŞ'in ilkeleriyle donandık ve yola çıktık. Bunun üzerinden 13 yıl geçti. Henüz bir genel merkezimiz, bir aracımız, paramız ve üyemiz yoktu. 153 arkadaşımızın kendi imkanlarıyla sıfır sermaye olarak bu işe başladık. Bu 153 arkadaşımızla tek tek gezdik. 1 buçuk yıl içerisinde bin 800'e yakın şube ve bölge ziyaret yaptık. Arkadaşlarımıza sendikamızı ve sendikacılığı anlattık. 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren ilk toplu sözleşmemizi imzaladık. Şu anda 5'inci dönem toplu iş sözleşmemiz yürürlükte. Şimdi genel merkezimiz, araçlarımız ve ofislerimiz var. 60'a yakın arkadaşımız bu sendikanın genel merkezinde ve şubelerinde görev alıyor. Sendikanın imkanlarıyla hayatlarını idare ettiriyorlar. 420 il temsilcisi, her ilde bir baş temsilcisi olmak üzere il temsilcilerimiz var. Genel merkez kadın ve engelli komitelerimiz var. Bu komitelerimizin her biri 80 ilimizdedir" diye konuştu. - ANKARA