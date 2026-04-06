Osmaniyeliler Kurbanlık Alamayacaklarını Dile Getirdi: "Kurbandan Önce 2-3 Kilo Et Alacağız, Çoluk Çocuk Yiyecek"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar bu yıl kurban almakta zorlanacaklarını ifade ettiler. Kurbanlık alamayacağını ifade eden bir yurttaş, "Kurbandan önce 2-3 kilo et alacağız, çoluk çocuk yiyecek. Günlük yevmiyeye giden bir adamım, olursa gidiyorum, olmazsa yok. İş yok, güç yok. Anca bir bacağını zor alırım" dedi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar bu yıl kurban almakta zorlanacaklarını ifade ettiler. Kurbanlık alamayacağını ifade eden bir yurttaş, "Kurbandan önce 2-3 kilo et alacağız, çoluk çocuk yiyecek. Günlük yevmiyeye giden bir adamım, olursa gidiyorum, olmazsa yok. İş yok, güç yok. Anca bir bacağını zor alırım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar kurban almakta zorlanacaklarını belirttiler.

Yaşlılık aylığı alan bir kişi, kurban alamayacağını ifade ederek, "Çocuğun nefsini körlemek için yarım kilo bir tavuk alacağız. Bu maaşla yağ mı alayım, çay mı alayım, şeker mi alayım, tuz mu alayım? Kurbanlık alıp da ne alacağım? Tırnağını alırız. Şimdi gidip borç ödeyeceğim" dedi.

Bir emekli de halkın yüzde 90'ının kurbanlık alamayacağını savunarak, "Alamazsan Allah'a sığınacaksın, başka ne yapacaksın? Çocuklarla önceden paylaşacaksın, ya 'gelme' diyeceksin ya da kasaptan gidip 3-5 kilo et alabiliyorsan, gücün yetiyorsa alırsın, almazsan da Allahına sığınacaksın, başka çaren yok" diye konuştu.

"Bir bacağını zor alırım"

Yevmiye ile geçinen bir vatandaş ise, alım gücü olmadığından kurban kesemeyeceğini ifade ederek, "Kurbandan önce 2-3 kilo et alacağız, çoluk çocuk yiyecek. Günlük yevmiyeye giden bir adamım, olursa gidiyorum, olmazsa yok. İş yok, güç yok. Anca bir bacağını zor alırım" dedi.

Yaşlılık aylığı alan diğer bir vatandaş ise "Amcan 'Bu sene alamam' diyor. Herkes de bizim gibiyse bayağı bir zor yani. Biz yaşlılık maaşı alıyoruz, eşim de, ben de. Yaşamayı düşünüyoruz ama zor. Torunlarım var benim birkaç tane. Onlara bayram harçlığı verdim de biz boşta kaldık. Kurbanda bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Param yok seyredeceğiz"

Kurbanlık alamayacağını ifade eden bir emekli vatandaş da, "Kurbanlık zor, alamıyoruz, para yok. Ne yapayım ki? Seyredeceğiz, bakacağız yani. Yok yani, yok, param yok, yetmiyor. Aldığımız parayı kurbanlığa verirsek ne yapacağız? Bir ay ne yapacağız? " diye konuştu.

Emekli başka bir vatandaş da kurbanlık alamayacağını bildirerek, "Her şeyin başı para oldu, ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Pahalılık başını aldı gitti" dedi.

Kaynak: ANKA
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı