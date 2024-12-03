Osmaniye'de Süt İnekçiliği Krizle Yüz Yüze

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde süt inekçiliği yapan İzzet Kara, süt fiyatlarının inek yemini bile karşılamadığını ifade etti. Kara, "Sütlerimiz para etmiyor kilosu şu an 9 lira. Ama bizi kurtaracak fiyat 16- 17 lira, yemlerimiz çok pahalı. Burada 96 baştı ama kendini kurtarmadığından işte 8 tane büyükbaş ineğimiz kaldı o şekilde devam ediyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karakütük Köyü'nde yıllardır süt inekçiliği yapan ve maliyetlerini karşılayamaması nedeniyle 96 inekten sadece 8 ineği kalan İzzet Kara, süt fiyatlarının düşüklüğünden ve geçim sıkıntısından yakındı. İzzet Kara, şunları söyledi:

"Kadirli Karakütük köyünde büyükbaş yetiştiriciliği yapmaktayım. Sütlerimiz para etmiyor kilosu şu an 9 lira ama bizi kurtaracak fiyat 16- 17 lira. Yemlerimiz çok pahalı. Burada 96 baştı ama kendini kurtarmadığından sattık 8 tane falan büyükbaş ineğimiz var, 4- 5 tane düve, buzağı işte o şekilde devam ediyoruz. Mısır fiyatları düştüğü halde yem fiyatları arttı. Buğday fiyatları yerinde saydığı halde yem fiyatları arttı. Hep işçilik giderlerinden falan bahsediyorlar bizim de bir sürü masraflarımız var ama 9 liradan veriyoruz. Veteriner, ilaç paraları çok aşırı pahalandı, mesela 30 liraya aldığımız bir hap şu an 200 lira, parazit için kullandığımız hap, o da en ucuzu. Saman, bu sene yerinde saydı diyebiliriz pek bir artış olmadı ama nakliye giderleri üzerine bindiğinde yine pahalı, işçilik pahalı. Silajı kendimiz yapıyoruz, kendimiz yapmasak işin içinden çıkamayız.

"Köylerde hayvan kalmadı"

Biz bunu 2009 yılından beri yapıyoruz yani gidişat iyi değil. Köylerde de hayvan kalmadı. Köyde zaten genç de kalmadı. İnsanlar geçimini çıkaramadığı için gençler hep dışarı gitti fabrikalara falan. Yaşlı kişiler kaldı onlar da anca bir taneye bakıyor ya da hiç bakmıyor. Bitti zaten bitti. İnşallah devletimiz buna bir çare bulur. Onlar bizden daha iyi bilmesi gerek."