Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşük, Emekliler Kurban Alamıyor

Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşük, Emekliler Kurban Alamıyor
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Osmaniye'de kurbanlık pazarı, yüksek maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle emeklilerin kurban alma imkanı bulamamasıyla sorunlar yaşıyor. Satıcılar, geçen yıla göre talebin azaldığını ve satışların düştüğünü ifade ediyor. Emekliler ise alım gücünden şikayetçi ve kurbanlık fiyatlarının artması nedeniyle zor durumda olduklarını belirtiyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de kurbanlık pazarına giden emekliler kurban alamayacaklarını ifade ederken, kurbanlık satıcıları ise kurban satamamaktan dert yandılar. Kurbanlık satıcısı İbrahim Kuş, "Halk perişan gibi duruyor. Halkın pazara karşı talebi biraz az. Geçen sene de bugünden biraz daha kötüydü ama bu yıl ondan biraz daha kötü" dedi. Emekli Saim Etikan "Emekli maaşı ile ikramiye bir kurbanlık eder. Bir ay taş yeriz herhalde" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de kurbanlık pazarına giden emekliler kurbanlık alamayacaklarını ifade etti. Satıcıları ise hayvanlarını satamamaktan dert yandı.

Besici Mehmet Basri Turhan, şunları söyledi:

"Satışlarımız geçen seneye nazaran biraz düşük. Malum emeklilerin durumu, malum asgari ücretin taban tutması, açlık sınırının altında yaşaması onları da fazla göz önünde bulundurarak, geçen seneye nazaran biz 150 mal getirmiştik, bu sene 70 mala düşürdük. Satışlarda insan gücüne dayanarak biraz düşük.

"Bu sene pazara daha az hayvan getirdik"

Maliyetler çok yüksek. Bir kilo saman 20 lira olması, geçen sene 450 lira olan bir yem torbasının bu sene 800 lira olması, maliyetlerinde yüksek olması nedeniyle biz verimi alamadığımız, kazanç sağlayamadığımız için biraz kotayı düşürdük bu sene 70 hayvan getirdik. 70 hayvandan da sattığımız 5 veya 10 tanedir. Emeklerin bize gösterdiği tepkiyi biz de anlıyoruz. Onları da biz mecburen dinlemek zorundayız. Onların bütçesine göre de şu son noktayı zorluyoruz. Cüzi bir karla son noktayı zorluyoruz ama maalesef içler acısı. Emekliyi dinledikçe biz bırakmak istiyoruz. Asgari ücretliyi dinledikçe biz bu işi bırakmak istiyoruz, gerçekten öyle. O gün buraya bir müşterim geldi emekli 'Benim 15 bin lira bütçem var, ben üstüne bir lira koyamam' diyor. Ben ona hayvan vermek için en küçüğünü tuttum kantara çekiyorum, indiriyorum. Onun bütçesini ayarlamaya çalışıyorum. Onun bütçesini ayarlamaya ben çalışıyorum, devlet değil ben ayarlamaya çalışıyorum."

"Halk perişan"

Bir başka besici İbrahim Kuş ise "Halk biraz perişan gibi duruyor. Halkın pazara karşı talebi biraz az. Geçen sene de bugünden biraz daha kötüydü ama bu yıl ondan biraz daha kötü. İyi bir yere gitmiyoruz, görüntü onu gösteriyor. Vatandaş pahalı diyor. Alım gücü düşük. İşler geçen seneye göre yüzde 50-60 daha az. Girdiler iki katına çıktı. Geçen sene 350 lira olan yem, bu yıl 700 lira. Geçen sene 150 lira olan yonca, bu yıl 300 lira" dedi.

"Bu gidişle biz horoz bile kesemeyiz"

Emekli Sadettin Berk, "Vallahi alamayacağız. 290 lira kilosu. En kötü kurbanlık 20-25 bin lira. Ben alıyorum 14 bin 500 lira. İkramiye ile beraber maaş da koyarsak kurbanı keseriz para kalmaz yalnız. Vallahi işte zor, iki üç yıldan beri alamıyoruz. Daha önce alıyordum tabii ki her sene kesiyordum. Bu gidişle biz horoz bile kesemeyiz" diye konuştu.

"Daha önce alabiliyorduk alamaz olduk artık"

Başka bir emekli Saim Etikan "Geçen yıl 19 bin liraya aldım fakat bu sene en az 30 bin lira aynı geçen sene aldığım kurbanlık. Bu sene kurbanlık alma imkanı zorlaşıyor. Daha önce alabiliyorduk alamaz olduk artık. Alsan ne olacak ikramiyenin neye faydası olacak sanki... Emekli maaşı ile ikramiye ikisi bir kurbanlık eder. Bir ay taş yeriz herhalde" şeklinde konuştu.

Emekli Yılmaz Yıldız da "Kurbanlık alamam pahalı çok. 20-25 bin liradan aşağı yok. Bütçem 14 bin 500 lira, kilosu 280 lira, alamam. Bakmaya geldim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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