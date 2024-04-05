Osmaniye'de Kadir Gecesi'nde Camiler Vatandaşların Akınına Uğradı

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde Osmaniye'de camiler vatandaşların akınına uğradı.

Osmaniye kent merkezinde bulunan Bülbül Camii'nde düzenlenen programa geceyi ibadetle geçirmek isteyen her yaştan insan camiye akın etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda güvenlik güçleri, şehitler ve 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua edildi. Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı. - OSMANİYE