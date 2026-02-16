Osmaniye'de Emeklilerden Tabutlu Eylem

Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Osmaniye'de emekliler, aylıklarına yapılan zamların yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etti. Sırtında "Emekliyi ölmeden tabuta koydular" yazılı kartondan tabut taşıyan protestocu emekliler, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganı attı.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş, Devlet Bahçeli Meydanı'ndan Karaoğlanoğlu Parkı'na kadar devam etti. Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasına DİSK DEV Emekli-Sen Osmaniye Şubesi, CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Barış Özener ve vatandaşlar katıldı.

DEV Emekli-Sen Osmaniye Şubesi Başkanı Metin Önal şunları söyledi:

"Biz, emeklilerin sadece insanca yaşayabilmesi, mutfak masrafını karşılayabilmesi için bile aylığının iki katına çıkartılması gerekmektedir. Emeklilerden bu sefalet ücretiyle barınması, beslenmesi, ısınması ve insanca yaşaması beklenmektedir. Bu, bilinçli olarak ülkeyi yönetenlerce yapılan sistematik bir yoksullaştırma ve yoksulluğu yönetme politikasıdır."

TÜİK kasım ayı enflasyon tespiti 0,87, aralık ayı enflasyon tespiti 0,89 iken, ocak ayında bir anda enflasyon tespiti 4,84 olmuştur. Verilen zam oranı 12,19; yani verilen zam bir ay içerisinde yüzde 40 erimiş oldu. Daha ilk aydan verilen maaş zammının bir anlamı kalmamıştır. Çalışanların, emeklilerin ve küçük esnafın vergileri üzerinden oluşturulan bütçe, yeni yapılan zamlar ve cezalarla büyütülerek faiz lobilerine peşkeş çekilmektedir. Faize karşıyız diyerek iktidar olan AKP saray yönetimi, sadece ocak ayında 454 milyar lira faiz ödemesi yapmıştır. Çalışanların ve emeklilerin maaş hakkı gasbedilmiştir.

"Bizler sizden sadaka, lütuf istemiyoruz"

Emeklilerin ve emekçilerin sofrasındaki ekmek her geçen gün daha da küçülmektedir. Emeklilerin ve tüm çalışanların refah payı çalınmaktadır. Bizler sizden sadaka, lütuf istemiyoruz; bedelini peşin ödediğimiz emekli maaşlarımızı istiyoruz. Milli gelirden payımızı istiyoruz. Saray iktidarı, ABD emperyalizmi karşısında çaresiz kalmış, adeta onların emrine girmiş bir durumdadır. Bedeli de bizim sırtımızdan çıkmaktadır. Kaynak yok diyen, emekliye para bulamayan saray, Suriye'de 120 bin konut yaptı. Emekçiye para bulamayan saray, Suriye'de 825 okul yaptı.

'Emekliler çok yaşadıkları için zorlanıyoruz' diyen yaratıkların elleri balda yaşamlarına devam ederken, emekli yakacak kömür bulamıyor, odun alamıyor; doğal gaz faturaları çok yüksek geliyor ve ödemekte zorlanıyor. Faturaları ödediğimizde, yaşamak için beslenemiyoruz. Çoğumuz hasta ve hastane kapılarında geçiyor ömrümüz. Hayat pahalı, maaşlarımız az; bu maaşlarla yaşanılmaz. Biz, DEV Emekli-Sen'liler olarak toplu sözleşme masasındaki yerimizi alana kadar mücadelemizi durmaksızın devam ettireceğiz. Emekliyi yaşayan ölüye çeviren politikalarınızı kabul etmiyoruz. Ayrımcı, adaletsiz ve eşitsizliği derinleştiren tüm politikalara karşı işçilerle, kadınlarla, gençlerle ve tüm ezilenlerle omuz omuza, bize zulmedenlere karşı hayatın her alanında mücadele etmeye devam edeceğiz."