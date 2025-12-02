Haberler

Osmaniye'de Emekliler Ekonomik Sıkıntı İçinde

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli vatandaşlar, artan maliyetler ve azalan alım güçleri nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadıklarını ifade ediyor. Emekliler, geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını ve bazen tekrar çalışmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekonomik sıkıntılarını dile getiren emekli bir vatandaş "Her şey çok pahalı fakir fukara alamıyor. Ufak tefek üç kuruşluk öteberi kazanalım diyoruz kazanamıyoruz, ancak karnımızı doyuruyoruz. Fakirler alamıyorlar. Bazen hayrıma veriyorum, olursa. Bende de yok, ekonomik sıkıntım var tabii olmaz olur mu. Geçinemiyoruz eşim emekli, yetmiyor. Ben 61 yaşındayım, çalışmak zorundayım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar yerinde konuşan emekli vatandaşlar ekonomik sıkıntı içerisinde olduklarını belirttiler. Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan yurttaşların bir kısmı ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya tekrar başlarken bir kısmı ise çiftçilik yaparak hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

Kadirli'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli yurttaşlar tepkilerini şu cümlelerle dile getirdiler:

"Maaşım yetmiyor, az yetiyor. Ekonomik sıkıntı elbette çekiyoruz. Arabam var iyi kötü araba olduğu halde yakıt koyamıyorum. Motorin olmuş 60 lira, nasıl edeyim? Buradan bir şeyler alacağım en ucuzuna bakıyorum. En ucuz neyse ona bakıyorum. Çöpe atılacakları alıyorum nerdeyse. 30 sene devlete hizmet ettim. Pahalılık var mı yok mu hesap et. Hurma alacağım alamıyorum. 50 liralık değil, 20 liralık bakıyorum, 30 liralık bakıyorum."

"Geçinemez durumdayız"

"Maaş yok şu durumda. Yaşlılık aylığını gelecek sene alacağım. Ekonomik sıkıntı ortalama çekiyoruz. Olduğunda alabiliyoruz olmadığında alamıyoruz. Kazancım ufak tefek işte harçlık, el imkanları ölçüsünde. Çiftçilik yapıyorum ufak tefek. Mısır, biber gibi şeyler ekiyorum ufak tefek tarlalara. Para yok, mümkün değil yani ortalama yok şu durumda. Geçinemez durumdayız."

"Bize ne kadar az para vermeleri gerekiyorsa enflasyonu ona göre ayarlıyorlar"

"Ben Allah'a şükür geçiniyorum da geçinemeyen arkadaşları düşünüyorum, onlar nasıl geçiniyor ben zor geçindiğim halde. Bizden daha aşağı ücret aldıkları için ay sonunu nasıl getiriyorlar onu merak ediyorum ben. Emekliyim benim gibi binlerce insan var. Enflasyonu tutuyorlar yıl sonunda aşağı aşağı çekiyorlar 'enflasyon düştü' diyorlar. Enflasyon düşmüyor, enflasyon yukarı doğru gidiyor bize verecekleri parayı azaltıyorlar enflasyonu düşürerek. Bize ne kadar az para vermeleri gerekiyor enflasyonu ona göre ayarlıyorlar."

"61 yaşındayım, çalışmak zorundayım"

"Her şey çok pahalı fakir fukara alamıyor. Ufak tefek üç kuruşluk öteberi kazanalım diyoruz kazanamıyoruz, ancak karnımızı doyuruyoruz. Fakirler ne desin ki yazık, alamıyorlar. Bazen öyle veriyorum Allah'tan korkuyorum, hayrıma veriyorum, olursa. Bende de yok, ekonomik sıkıntım var tabii olmaz olur mu. Geçinemiyoruz eşim emekli, yetmiyor. Ben 61 yaşındayım, çalışmak zorundayım."

"Emekli maaşının en az 40-50 bin lira olması lazım"

Emekli bir öğretmen ise "Maaşı zor yetiriyorum. Hayat çok pahalı, her şey çok pahalı. 20-30 bin lira maaş alan vatandaşlar iyi geçiniyorlar, geçinmek çok zor. Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Ocak ayında zam gelecek, zam her gün geliyor zaten. Emekli maaşının en az 40-50 bin lira olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
