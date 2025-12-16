Elektrik Tarife Değişikliğine Osmaniyeli Emekliden Tepki: Ben Zaten Faturayı Ödeyemiyorum

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yurttaşlar, 1 Ocak 2026'dan itibaren elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarifenin değişecek olmasına tepki gösterdi. Bir vatandaş "Emekliyim yine gelip burada çalışıyorum. Yetiştiremiyorum, ne yapayım başka? Zam gelirse ne yapacağım ki yorganın altına bürünüp yatacağım, başka yapacak bir şey yok" dedi.

Yürürlüğe 1 Ocak 2026'da girecek düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üstüne çıkan mesken aboneleri devlet desteği alamayacak. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar elektrikte yapılacak düzenlemeye tepki gösterdi. Faturalarını ödeyemeceğini kaydeden bir vatandaş şöyle konuştu:

"Gelirimiz hiç çok şu anda, çalıştığımız iş durdu. İşler de yok, hiç tadı yok. Elektrik faturasını ödeyemeyiz. Ne yapacaksın ki fatura geldi mi kesilip kalacak mecbur, ödeyemeyiz."

Başka bir yurttaş da değişikliği kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Zammı kabul etmiyorum ben. Ben zaten fatura fiyatını ödeyemiyorum, iş yok. Bir de tutup elektrik parası ver, doğal gaz parası ver, su parası ver, ne yapacağım ben? Bundan başka benim yapacağım bir iş yok. Emekliyim, verdiği zam batsın, kendinin olsun o zam. Bana vermesin o zammı. Kendi malına zam yapmasın, petrole yapmasın, gübresine yapmasın, benden de istemesin o parayı. Elektrik, doğal gaz başka bir şeyim yok. Elimle geçinen bir adamım. Emekliyim, yine gelip burada çalışıyorum. Yetiştiremiyorum, ne yapayım başka? Zam gelirse ne yapacağım ki yorganın altına bürünüp yatacağım, başka yapacak bir şey yok."

Başka bir emekli de, "Ne diyeyim ki? Allah'tan korkar adam. Ne diyeyim? Bu fakir fukara ne yapacak? Zaten verdiği bir maaş değil ki. Emekliyim, o parayı elektiğe mi vereyim, kiraya mı vereyim, ne yapayım? Ne yaparsın o parayla?" şeklinde konuştu

Diğer bir vatandaş vatandaş da "Depremzedeyim, TOKİ'ye çok şükür taşındım, evimiz çıktı ama merkezi sistem olduğu için ısınmada problem yaşıyoruz. Bunu hızlandırılmasını istiyoruz üşüyoruz. Mecburen elektriğe yükleniyoruz, elektrikli soba kullanıyoruz. Faturalarda çok zorlanacağız ödemelerde. Ödeyemeyeceğiz yani, imkan yok" diye konuştu.