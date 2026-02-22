Haberler

Osmaniyeli Düğün Çalgıcıları Dertli: "Mesleğimiz Bitti, Zor Geçiniyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düğünlerde davul zurna çalan müzisyenler, ekonomideki daralma nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini ifade etti. Müzisyenler, müzik sektörünün sona erdiğini ve geçim sıkıntısı çektiklerini dile getiriyor.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde davul zurna ile düğün çalan müzisyenler işlerinin bitme noktasına geldiğini ifade etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde davul zurna ile düğün çalan müzisyenler, işlerinin bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Ekonomik sıkıntı çektiklerini anlatan müzisyenlerden Sinan Boz, "Mesleğimiz bitti, öldü. Davul işi, zurna işi düğün salonları çıkınca bitti. Meslek denen bir şey kalmadı. Nasıl geçinelim? Zor geçiniyoruz. Hurda murda buluyoruz; dereden, tepeden, çöpten geçiniyoruz. Ama bu davul zurna işi bitmeseydi iyi olurdu. Ufak tefek de olsa kazanıyorduk" diye konuştu.

"Aç kaldığımız da oluyor"

Yusuf Çalar ise durumunu şöyle anlattı:

"Davul işini yıllardır yapıyorduk, bu davul işi bitti. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Önceden düğünler üç gündü, şimdi bir güne düştü. Arada bir düğün gelirse 10 bin lira istiyoruz, ona da 5 bin lira veriyorlar; mecburen alıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun geçimi için mecbur gidiyoruz. Aç kaldığımız da oluyor. Ne diyelim ki?"

Cebrail Çalar ise, "Önceden düğünler üç gün sürüyordu, davul zurna ile çalıyorduk; şimdi orkestra çıkınca düğünler bir güne düştü. 10 bin lira istiyoruz, adamlar 5 bin lira veriyor; o da çoluğumuzun çocuğumuzun karnına yetmiyor. Dört kişi gidiyoruz, birer bin lira elimize geçiyor ya da geçmiyor. Geçim zor. Acımızdan ölüyoruz. Devletimizin yokluğunu Allah vermesin; buna bir çare bulsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı