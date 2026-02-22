Osmaniyeli Düğün Çalgıcıları Dertli: "Mesleğimiz Bitti, Zor Geçiniyoruz"

Burhan Demircioğlu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde davul zurna ile düğün çalan müzisyenler, işlerinin bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Ekonomik sıkıntı çektiklerini anlatan müzisyenlerden Sinan Boz, "Mesleğimiz bitti, öldü. Davul işi, zurna işi düğün salonları çıkınca bitti. Meslek denen bir şey kalmadı. Nasıl geçinelim? Zor geçiniyoruz. Hurda murda buluyoruz; dereden, tepeden, çöpten geçiniyoruz. Ama bu davul zurna işi bitmeseydi iyi olurdu. Ufak tefek de olsa kazanıyorduk" diye konuştu.

"Aç kaldığımız da oluyor"

Yusuf Çalar ise durumunu şöyle anlattı:

"Davul işini yıllardır yapıyorduk, bu davul işi bitti. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Önceden düğünler üç gündü, şimdi bir güne düştü. Arada bir düğün gelirse 10 bin lira istiyoruz, ona da 5 bin lira veriyorlar; mecburen alıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun geçimi için mecbur gidiyoruz. Aç kaldığımız da oluyor. Ne diyelim ki?"

Cebrail Çalar ise, "Önceden düğünler üç gün sürüyordu, davul zurna ile çalıyorduk; şimdi orkestra çıkınca düğünler bir güne düştü. 10 bin lira istiyoruz, adamlar 5 bin lira veriyor; o da çoluğumuzun çocuğumuzun karnına yetmiyor. Dört kişi gidiyoruz, birer bin lira elimize geçiyor ya da geçmiyor. Geçim zor. Acımızdan ölüyoruz. Devletimizin yokluğunu Allah vermesin; buna bir çare bulsun" şeklinde konuştu.

