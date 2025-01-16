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Osmanelili Kickboksçu Mücahit Turgut'tan Kaymakam Kılıç ile İşbirliği Değerlendirmesi

Osmanelili Kickboksçu Mücahit Turgut'tan Kaymakam Kılıç ile İşbirliği Değerlendirmesi
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Osmanelili WMAOC Şampiyonu Mücahit Turgut, Kaymakam Abdüssamed Kılıç ile bir araya gelerek spor projeleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Kaymakam Kılıç, gençlerin spor aracılığıyla fayda sağlayacaklarını vurguladı.

Osmanelili Kickboksçu WMAOC Şampiyonu Mücahit Turgut ve Kaymakam Abdüssamed Kılıç bir araya gelerek işbirliği değerlendirmelerinde bulundular.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan şampiyon sporcu Turgut'u tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Kaymakam Kılıç, "Örmek sporcularımız ile birlikte çalışmalar yürüterek, onları destekleyerek tüm gençlerimizin sporun iyileştirici ve hayata bağlayıcı yanından faydalanmasını kurumlarımızın ortak çalışmaları ile sağlayacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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