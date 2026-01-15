Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü mazbatasını aldı

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 11 Ocak'ta gerçekleştirilen seçimli genel kurulunda dördüncü kez başkanlığa seçilen Osman Köfüncü, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Seçim sürecinin ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Çeşme Adliyesi'ne giden Başkan Köfüncü, mazbatasını Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Erdemir'in elinden aldı. Mazbata töreninin ardından adliye önünde toplanan esnaf ve oda üyeleriyle bir araya gelen Köfüncü, yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Seçimlerin demokratik bir olgunluk içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan Osman Köfüncü, yeni dönemin Çeşme esnafı için hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 2014 yılından bu yana esnafla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Köfüncü, ayrıştırıcı değil, birleştirici bir anlayışla görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Sen ben yok, biz varız"

Mazbata töreni sonrası konuşan Başkan Köfüncü, "Bugün mazbatamızı aldık. Çeşme Esnaf Teşkilatı'na ve Çeşmemize hayırlı olmasını diliyorum. 11 Ocak'ta yapılan demokratik bir seçimin galibi olarak çıktık. Sen, ben yok. Yine her zaman olduğu gibi 2014'ten beri bu esnafın lideri, abisi, arkadaşı, kardeşi olacağım. Bunu yapmaktan bugüne kadar hep mutluluk duydum, bundan sonra da duymaya devam edeceğim. Bugüne kadar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kapısı nasıl açıksa, yine açık olmaya devam edecek. Telefonlarım 24 saat herkesin emrindedir" dedi.

Köfüncü, esnafın birlik ve bütünlüğünün en önemli unsur olduğunun altını çizerek, "Bizim için kardeşlik ve esnafın bütünleşmesi her zaman ön plandadır" dedi. Yeni dönemde de esnafın sorunlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Köfüncü, desteklerinden dolayı başta oda çalışanları olmak üzere başkan vekiline ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - İZMİR