Ortaca'da İhraç Edilecek Tarım Ürünleri Bitki Sağlık Sertifikası Aldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Avrupa Birliği ülkeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'e ihraç edilmesi planlanan buğday, limon, nar ve domates ürünleri, Bitki Sağlığı İnspektörleri tarafından titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerde ürünler, karantina etmenleri yönünden değerlendirildi. Sağlıklı ve temiz bulunan ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihracata uygunluğu onaylandı. - MUĞLA