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Emeklilerden enflasyon verilerine tepki: Mutfaktaki yangın sürüyor

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Muğla’nın Ortaca ilçesinde emekliler, TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Ortak açıklamayı okuyan Tüm Emekliler Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, “TÜİK’in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun emeklilerin mutfağındaki yangın sürmektedir” dedi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde emekliler, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Ortak açıklamayı okuyan Tüm Emekliler Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun emeklilerin mutfağındaki yangın sürmektedir" dedi.

DİSK Emekli-Sen, Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Birleşik Platformu üyeleri, Ortaca Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Açıklamaya CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Ortaca Kent Konseyi Başkanı Nejlin Yalçın, Türkiye İşçi Partisi Ortaca Örgütü, sendika üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Basın açıklaması öncesinde Sivas Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler, hayatını kaybeden sendika üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortak açıklamayı okuyan Tüm Emekliler Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün açıklanan enflasyon verileri milyonlarca emeklinin yıllardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun emeklilerin mutfağındaki yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon açıklanan rakamların çok üzerindedir."

Kaya, elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, gıda ve sağlık giderleri karşısında emekli maaşlarının eridiğini belirterek, en düşük emekli aylığının insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviyeye yükseltilmesini istedi.

Kaya, "Emeklilik bir lütuf değildir. Yıllarca çalışılarak kazanılmış, bedeli peşin ödenmiş bir haktır. Türkiye'nin kaynak sorunu yoktur. Sorun, mevcut kaynakların yurttaşlar arasında adil ve eşit dağıtılmamasıdır" dedi.

Açıklama, "Gelirde adalet, halkça bir düzen" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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