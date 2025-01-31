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Orman Köylülerinin Kalkınması İçin Prestij Projeleri Devam Edecek

Orman Köylülerinin Kalkınması İçin Prestij Projeleri Devam Edecek
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Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman köylülerinin kalkınmasına destek olmak amacıyla prestij projelerinin sürdürüleceğini belirtirken, ormancılık faaliyetlerinin ekolojik ve sosyal boyutlarının önemine dikkat çekti.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman köylülerinin önemine dikkat çekerek "Teşkilatımıza yakışır prestij projeler ile orman köylümüzün kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ormancılığın doğayla birlikte hareket etmeyi zorunlu kıldığından zamanı ve mevsim şartlarını çok iyi değerlendirmek gerektiğini ifade eden Keskin, "Ormancılık faaliyetlerimizin çok yönlü ekolojik, teknik, sosyal ve kültürel istekler göz önünde bulundurularak verimli bir şekilde yapılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Birimlerimiz tarafından yapılacak faaliyetlerde en az kaynak kullanımı ile en yüksek faydanın sağlanması ve imkanların etkin bir şekilde kullanılması kapsamında verimlilik hususunun da hassasiyetle takip edileceğini belirtmek isterim" diyerek ormancılık çalışmalarında kaliteyi artırmak için ayak basmadık orman parçasının kalmaması gerektiğini ifade etti.

Orman köylülerinin kalkındırılmasının birincil öncelik olduğunu belirten Keskin, başta Orköy kredileri olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinde orman köylüsünün istihdam edilmesinin yanı sıra kırsal kalkınmanın lokomotifi olan orman teşkilata yakışır prestij projeler ile orman köylüsünün kalkınmasına destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Keskin, ""Teşkilatımız ve bölgemiz bizlerden güzel hizmetlerimizin devamını bekliyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza güveniyor, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da programlarımızı tamamlayacağınıza inanıyorum" dedi.

Keskin, Şube Müdürlerinin sunumların ardından mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak Şube Müdürlerine talimatlarını vermesinin ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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