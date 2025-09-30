Orman İşletme Müdürlüğü'nden Kaçak Nakliyat Denetimi

Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazaryeri Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri ilçeyi Bursa'ya bağlayan karayolunda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, orman emvali taşıyan araçları tek tek kontrol ederek sevk irsaliyeleri, nakliye belgeleri ve yüklerin uygunluğunu denetledi. Gece geç saatlere kadar süren kontrollerle birlikte hem kaçak nakliyatın önüne geçilmesi hem de orman varlıklarının korunması amaçlanıyor. Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini vurgulayarak vatandaşların da ormanların korunmasına katkı sunmalarını istedi. - BİLECİK