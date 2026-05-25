Haberler

Ordu'da besiciler, gurbetçilerin yolunu gözlüyor

Ordu'da besiciler, gurbetçilerin yolunu gözlüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvanlarının çoğunu satan Ordulu besiciler, kalan kurbanlıklar için gurbetçilerin gelmesini bekliyor. Fiyatlar 100 bin ile 400 bin lira arasında değişirken, besiciler marketlerin hisse satışından şikayetçi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvanlarının büyük bölümünü satan Ordulu besiciler, geriye kalan kurbanlıkların satışı için gurbetçilerin yolunu gözlüyor.

Kurban Bayramı için büyük ve küçükbaş hayvanlarını hazırlayan besiciler, günler öncesinden pazarlarda yerini aldı. Hayvanlarının büyük bölümünü satan besiciler, geriye kalan hayvanların satışı için gurbetçilerin gelmesini bekliyor. Pazarda büyükbaş canlı hayvan fiyatları 100 bin lira ile 400 bin lira arasında değişirken, besiciler geçen yıla göre fiyatların çok yüksek olmadığını, marketlerde satılan kurbanlık hisselerinin ise kendilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Altınordu ilçesinde kurbanlık hayvan satışı yapan Enver Özdemir, "Geçen yıla göre hayvanımız az. Bugün yarın satış olabilir. Ben 20 hayvanın 15'ini sattım. Büyük marketler 19-20 bin liraya kurbanlık hissesi satıyor. Büyük marketlerin kurbanlık hayvan satışında ne işi var" dedi.

"Her bütçeye uygun hayvan var"

Besici Atakan Salih Sarı da canlı hayvan fiyatlarının 100 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıktığını belirterek, "Her bütçeye uygun hayvan var. Geçen yıla göre talep az ama yine de satış oldu. Şimdi de gurbetçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Gurbetçilerimizi bekliyoruz"

Besici Erkan Kır ise hayvanlarının büyük bölümünü sattıklarını ancak ellerinde 5-6 büyükbaş hayvan kaldığını ifade ederek, "Gurbetçilerimiz geldiğinde bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Fiyatlar geçen yıla göre çok yüksek değil. Hisse başı fiyatlar 25 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar ise 15 bin lira ile 30 bin lira arasında satılıyor. Her bütçeye uygun hayvan var" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonunda onlarca tutuklama
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız