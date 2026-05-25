Ordu'da besiciler, gurbetçilerin yolunu gözlüyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvanlarının büyük bölümünü satan Ordulu besiciler, geriye kalan kurbanlıkların satışı için gurbetçilerin yolunu gözlüyor.

Kurban Bayramı için büyük ve küçükbaş hayvanlarını hazırlayan besiciler, günler öncesinden pazarlarda yerini aldı. Hayvanlarının büyük bölümünü satan besiciler, geriye kalan hayvanların satışı için gurbetçilerin gelmesini bekliyor. Pazarda büyükbaş canlı hayvan fiyatları 100 bin lira ile 400 bin lira arasında değişirken, besiciler geçen yıla göre fiyatların çok yüksek olmadığını, marketlerde satılan kurbanlık hisselerinin ise kendilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Altınordu ilçesinde kurbanlık hayvan satışı yapan Enver Özdemir, "Geçen yıla göre hayvanımız az. Bugün yarın satış olabilir. Ben 20 hayvanın 15'ini sattım. Büyük marketler 19-20 bin liraya kurbanlık hissesi satıyor. Büyük marketlerin kurbanlık hayvan satışında ne işi var" dedi.

"Her bütçeye uygun hayvan var"

Besici Atakan Salih Sarı da canlı hayvan fiyatlarının 100 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıktığını belirterek, "Her bütçeye uygun hayvan var. Geçen yıla göre talep az ama yine de satış oldu. Şimdi de gurbetçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Gurbetçilerimizi bekliyoruz"

Besici Erkan Kır ise hayvanlarının büyük bölümünü sattıklarını ancak ellerinde 5-6 büyükbaş hayvan kaldığını ifade ederek, "Gurbetçilerimiz geldiğinde bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Fiyatlar geçen yıla göre çok yüksek değil. Hisse başı fiyatlar 25 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar ise 15 bin lira ile 30 bin lira arasında satılıyor. Her bütçeye uygun hayvan var" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı