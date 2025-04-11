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Ordulu Balıkçılar Bu Sezonu Palamutla Değerlendirdi

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Ordulu balıkçılar, palamut ve istavrit açısından bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, hamsinin az olması nedeniyle sezonu erken kapattıklarını açıkladılar. Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirttiler.

Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi: "Palamut çok bereketliydi"

ORDU - Ordulu balıkçılar, palamut ve istavrit açısından bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, artık sezonu bitirme hazırlıklarına başladıklarını söylediler.

Denizlerde 1 Eylül 2024'te başlayan avlanma sezonu, 15 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Türkiye'de balıkçılıkta önemli bir yere sahip Karadeniz'de balıkçılar, bu sezon palamut ve istavrit balıklarının bol olduğunu ancak hamsinin istenilen kadar çok olmadığını ifade etti.

Fatsa ilçesinde balıkçı ve kaptan olan Sami Yıldız, "Sezon başında dediğimiz gibi palamut bol oldu, hamsi az oldu. Bu nedenle biraz istavrite baktık, o da güzeldi. Şimdilik sezonu kapattık ve yeni sezon için hazırlıklar yapacağız. Bu süreçte ağların tamiri, teknemizin bakımlarını yapacağız. Hamsi az olduğu için sezonu erken kapatmak durumunda kaldık. Palamut avcılığı bu sene son senelere göre daha iyi ve bol geçti. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olur" dedi.

Balık sezonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı Ali Yeşil ve Serdar Kaygusuz da bundan sonraki süreçte yeni sezona hazırlanacaklarını kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY - Yerel
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