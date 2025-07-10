Ordu'da Taksicilikte Yenilikçi Oyun Deneyimi

Ordu'da Taksicilikte Yenilikçi Oyun Deneyimi
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Ordu'da taksicilik yapan Bulut Samet Yanık, yolcularına zeka oyunları sunarak sıradışı bir yolculuk deneyimi yaratıyor. Oyunu çözenlere yüzde 10 indirim uygulaması ile dikkat çekiyor.

Ordu'da taksicilik yapan Bulut Samet Yanık, müşterilerine sıra dışı bir yolculuk deneyimi sunuyor. Aracına binenlere çeşitli zeka oyunları uzatan Yanık, bulmacayı yolculuk esnasında çözenlere yüzde 10 indirim uyguluyor.

Altın Ordu ilçesinde 5 yıldır taksicilik yapan ve çocukluğundan beri zeka oyunlarına ilgi duyan 27 yaşındaki Bulut Samet Yanık, oyunu çözenlerin ilgisinden yola çıkarak uygulamayı yaygınlaştırdı. Müşterilere zorlayıcı el becerisi oyunları sunan Yanık, yol boyunca bu oyunla ilgilenen yolcuların keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Yanık, "Bazı oyunlar gerçekten çok zorlayıcı. Çözemeyen müşteriler hırslanıp 'Yolu biraz daha uzat' diyor. Çözmeyi başaranlar ise 'Ödülüm ne?' deyince ben de yüzde 10 indirim vermeye başladım. İnsanlar memnun, cep telefonları yerine oyunla vakit geçiriyorlar. Şu anda elimde 80'e yakın oyun var, sayıyı artırmaya devam ediyorum" dedi.

"Eğlenceli ve dikkat dağıtmayan bir deneyim"

Uygulamayla ilgili konuşan yolculardan Arkın Kılıç ise, "Taksiye acil bir durumla bindim. Taksici arkadaş zeka oyunlarından bahsedince ilgimi çekti. İlkini çözemedim ama ikincisini başardım. Telefonla uğraşmak yerine böyle keyifli bir şeyle vakit geçirmek güzeldi. Bu fikri çok beğendim" dedi.

Bulut Samet Yanık'ın yenilikçi yaklaşımı müşterilerin ilgisini çekiyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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