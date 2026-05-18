Ordu'da kurbanlık hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

Ordu'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, hareketliliğin az olduğunu ancak vatandaşların alım yapmaya devam ettiğini belirtti. Fiyatların geçen yılla aynı seviyede olduğu, hisse usulü kurban kesimlerinin arttığı ve kemiksiz et fiyatlarının 900-950 lira arasında değiştiği ifade edildi.

Kurban pazarlarında satış yapan besiciler, hareketliliğin az olduğunu, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların alım yapmaya devam ettiği belirtildi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de kurbanlık hayvan pazarlarında hayvanlar satışa sunuluyor.

Bu yıl kurbanlık hayvanı satın almaya geldiklerini ifade eden Tayfun Aksu, "Bu seneki niyetimiz için geldik. Bence fiyatlar pahalı değil, neredeyse geçen yıl ile aynı, Allah herkesin niyetini kabul eylesin" dedi.

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, hisse usulü kurban kesimlerinin arttığını söyledi. Gülmez, "Daha önce tek başına kurbanlık alan vatandaşlar bu yıl ortak girerek üç hisse şeklinde kurban kesiyor. Ancak sonuçta kurban kesen yine kesiyor" dedi.

Kurbanlık fiyatlarının yem maliyetlerine bağlı olarak şekillendiğini belirten Gülmez, kemiksiz et fiyatlarının yaklaşık 900-950 lira seviyelerinde olduğunu kaydetti. Büyükbaş hayvanlarda fiyatların hayvanın cinsine ve büyüklüğüne göre değiştiğini aktaran satıcılar, ortalama kilogram fiyatlarının 850 ila 900 lira arasında değiştiğini, küçükbaş ve daha küçük yapılı hayvanlarda ise fiyatların bin liraya kadar çıkabildiğini ifade etti.

Kurbanlık seçiminde hayvanın yaş şartını taşımasının önemli olduğuna dikkat çeken Gülmez, bu durumun kulak küpe numarası ve diş kontrolüyle anlaşılabileceğini söyledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
