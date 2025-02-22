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Ordu'da Kar Yağışı Sonrası Snowboard Keyfi

Ordu'da Kar Yağışı Sonrası Snowboard Keyfi
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Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası sokaklarda snowboard yapan gençler renkli görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığı sahil kesimlerinde 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Snowboard yapmanın keyfini çıkaran gençler, sosyal medya üzerinden anlarını paylaştı.

Ordu'da etkili olan kar yağış sonrası karla kaplanan sokaklarda yapılan snowboar, renkli görüntülere sahne oldu.

İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler ile birlikte sahil kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının sahil kesimlerinde 30 santimetreyi aştığı Ordu'da, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı.

Altınordu ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren Volkan Çelebi (41), arkadaşları ile birlikte snowboard yapmaya karar verdi. Takımlarını alarak Taşbaşı ve Zaferimilli Mahallesi'nde snowboard yapan Çelebi ve arkadaşları, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yağan karı kaçırmak istemedik"

Karla kaplanan sokaklarda snowboard yapmanın çok eğlenceli olduğunu söyleyen Volkan Çelebi, "Ordu merkezde yaklaşık 30-40 santimetre kar oluştu. Biz de bunu kaçırmak istemedik çünkü uzun zamanda bu yana böyle bir kar yoktu. Biz de arkadaşlarımız ile birlikte Altınordu ilçesinin Zaferi Milli ve Taşbaşı Mahallesi'nde snowboard yaptık, çok da keyifliydi. Güzel bir zaman geçirdik" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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