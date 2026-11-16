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Ordu'da 7 ay yaylada kalan besiciler, dönüşte günde 20 kilometre yol yapıyor

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Ordu'da 7 ay yaylada kalan besiciler, dönüşte günde 20 kilometre yol yapıyor
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Ordu'da ilkbaharda yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla sahil kesimlerine dönüş yolculuğunu sürdürüyor. Günlük 20 kilometre yol kat eden besiciler, 3-4 gün süren yolculuğun ardından hayvanlarını kışı geçirecekleri ahırlara götürüyor.

Ordu'da ilkbahar aylarında hayvanlarıyla birlikte yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğunu sürdürüyor.

İlkbaharla birlikte Altınordu, Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerindeki yaylalara çıkan besiciler, yaklaşık 7 ay boyunca hayvanlarını yüksek rakımlı meralarda besledi. Yaz mevsimini bin ile 2 bin rakım arasındaki yaylalarda geçiren besiciler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahil kesimlerine dönüyor.

Günlük yaklaşık 20 kilometre yol kat eden besiciler, geceleri hayvanlarıyla birlikte dinlenerek yolculuklarına devam ediyor. Yaylalardan evlerine dönüşleri 3-4 gün süren besiciler, zorlu yolculuğun ardından hayvanlarını kış mevsimini geçirecekleri ahırlara götürüyor.

Yaylalardan dönen besicilerin kimi zaman mahalle aralarında, kimi zaman ise yollarda yaptığı yolculuğu ise güzel görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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