Ölüdeniz'de 19 Mayıs Coşkusu: Dev Bayrak ve Yamaç Paraşütü Etkinlikleri

Ölüdeniz'de 19 Mayıs Coşkusu: Dev Bayrak ve Yamaç Paraşütü Etkinlikleri
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Fethiye'nin Ölüdeniz sahilinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı renkli etkinliklerle kutlandı. Kumburnu Plajı'nda açılan dev Türk bayrağı 'Cumhuriyet Fazilettir' yazısıyla katılımcılardan büyük alkış aldı. Ayrıca, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile yapılan uçuşlarda Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle Kumburnu Plajı'na "Cumhuriyet Fazilettir" yazılı dev bayrak serildi.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, anlamına yakışır bir şekilde hem karada hem havada gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda, organize edilen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında plajda dev bir Türk bayrağı açıldı. Üzerinde "Cumhuriyet Fazilettir" yazılı bayrak, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Ziyaretçiler ve vatandaşlar, bu anlamlı gösteriyi ilgiyle izledi. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise gökyüzünde yaşandı. Öğrenciler, tecrübeli yamaç paraşütü pilotları eşliğinde Babadağ'dan gökyüzüne yükseldi. Uçuş sırasında açılan Türk bayrağı, gökyüzünde gururla dalgalandı.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Plaj Müdürü Burak Ardahan, yaptığı açıklamada, "19 Mayıs, Cumhuriyet meşalesinin ilk adımının atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün. Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli bir gün. Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine hediye etti. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Hem Türk gençliğine hem de Türk çocuklarına armağan ettiği iki bayramımız var. Biz de bugünü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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