Hasan Oğuz'a anlamlı plaket

Erzurum'un Oltu ilçesi Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından, ilçede sportif faaliyetlere verdiği desteklerden dolayı iş insanı Hasan Oğuz'a plaket takdim edildi.

Oltu'da gerçekleştirilen sportif etkinliklere verdiği katkılarla gençlerin yanında olmaya devam eden iş insanı Hasan Oğuz, geleceğin teminatı olan çocuklara destek olmanın önemine dikkat çekti. Oğuz, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yetenekli gençlerimiz var. Onları yalnız bırakmamak ve gereken desteği vermek hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

İlçede yardımsever kişiliğiyle tanınan ve vatandaşlar tarafından sevilen Hasan Oğuz'a, gençlere ve spora sunduğu katkılar nedeniyle Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından plaket verildi.

Programda konuşan Kaymakam Mustafa Çelik, toplum yararına yapılan desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, Hasan Oğuz'a teşekkür etti. - ERZURUM

