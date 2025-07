Oltu'da Abone Gibi Yüzme Kurslarına Akın Eden Çocuklar Serinliyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar yüzme kurslarına akın etti. Çocuklar, portatif yarı olimpik havuzda hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Oltu'da yaz sıcaklarından bunalan çocuklar, serinlemenin ve eğlenmenin en keyifli yolunu yüzme kurslarında buluyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz yüzme kursları büyük ilgi görüyor. 7-14 yaş arası kız ve erkek öğrencilere yönelik kurslar, profesyonel antrenörler eşliğinde portatif yarı olimpik havuzda gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uyguladığı "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında açılan kurslara Oltu, Narman, Olur ve Şenkaya ilçelerinden çocuklar katılıyor.

Oltu ilçesine üç yıl önce kurulan portatif yüzme havuzu, her yaz sezonunda yüzlerce çocuğun yüzme öğrenmesine imkan sağlıyor. Projeye olan ilgi her geçen yıl artarken, sıcak yaz günlerinde çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tuncay Yıldırım, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birkaç yıldır sürdürdüğü 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesinin bir örneğini de Oltu'da başarıyla uyguluyoruz. 7-17 yaş arası kız ve erkek öğrencilerimizi bu proje kapsamında eğitime alıp yüzme öğretiyoruz. Üç yıldır devam eden bu çalışmayla yüzlerce çocuğumuz yüzme öğrendi. Her yaz bu projeye devam ediyoruz. Hedefimiz Oltu'da yüzme bilmeyen çocuk bırakmamak" dedi.

Projeyle çocuklar yaz aylarını daha sağlıklı ve keyifli geçirirken, aileler de çocuklarının güvenli ve eğitici bir ortamda zaman geçirmesinden memnun. - ERZURUM