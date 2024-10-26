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Oğuzlar'da Cevizli Sucuk Hazırlıkları Başladı

Oğuzlar'da Cevizli Sucuk Hazırlıkları Başladı
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Dünyaca ünlü Oğuzlar cevizinin kullanıldığı cevizli sucuklar, hamarat kadınların özverisiyle kış hazırlıkları için üretiliyor. Coğrafi işaretli ürünler, hem dolaba konuyor hem de satışa sunuluyor.

Ceviz diyarı Oğuzlar 'da cevizli sucuk mesaisi başladı. Dünyaca ünlü, coğrafi işaretli Oğuzlar cevizi ile yapılan cevizli sucuklar hem kışın yemek için dolaplara koyuluyor hem de satışa sunuluyor.

Türkiye'nin yüzde 8'lik ceviz ihtiyacının karşılayan Oğuzların hamarat kadınları sabahın erken saatlerinde kazanın altını yakarak odun ateşinde pekmezi kaynatmaya başlıyorlar. Büyük zahmetler ile yetiştirdikleri cevizleri ipe dizen kadınlar uzun süre kaynayan ve koyu kıvama gelen pekmeze cevizi bandırarak işlemi bitiriyorlar.

Oğuzların hamarat kadınlarının ve onlara yardımcı olan eşlerinin gün boyunca büyük çabası ile kış boyu yiyecekleri cevizli sucuklarını ve pestilleri hem kendileri için hem de şehir dışında yaşayan çocukları için dolaplara koyuyorlar.

Coğrafi işaretli olan Oğuzlar cevizinin yanı sıra cevizli sucuk ve pestil içinde coğrafi işaret alınması için girişimlerin yapılması ilçe için büyük önem arz ediyor. Diğer cevizli sucuklar ve kömelere göre daha çok ceviz koyulan sucuklar hiçbir katkı maddesi olmadan, bol malzeme ile yapılmaktadır. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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