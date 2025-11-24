Haberler

Öğretmenler Günü'nde Kasımpatı İlgisi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki çiçekçiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla en çok kasımpatı satarken, gül buketleri ve orkideler de tercih edildi. Öğretmenler için özel notlar yazılarak çiçekler hazırlandı.

Başken'te Öğretmenler Günü'nde en çok tercih edilen çiçek kasımpatı oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Selanik Caddesindeki çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sabahın erken saatlerinde yoğunluk yaşandı. Caddede bulunan çiçekçiler en çok kasımpatı sattı. Bunun yanında gül buketleri ve orkideler de öğrencilerin, öğretmenleri için seçtiği çiçekler arasında yer aldı.

"Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli"

Her Öğretmenler Günü'nde olduğu gibi bugün de satışların oldukça yoğun olduğunu ifade eden çiçekçi Hasan Karataş, "Normal bir gündeki satışımızdan tabii ki daha yoğun oluyor. Kasım ayında olduğumuz için kasımpatılar yoğun ilgi görüyor. Bunun yanında bugün öğretmenlere verilmek üzere en çok orkide tercih ediliyor. Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli. Bunu belirtmek için de minnet ve sevgilerini belirten notlar yazmamızı istiyorlar. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Onların hakkı ödenmez" dedi.

"Bu ne ilk kasımpatı, ne de son kasımpatı"

Çiçekçi Murat Akkoç ise tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerimize hediye ettiği bir gün. Öğretmenlere bizim ülkede çok değer veriliyor" diye konuştu. Genelde kasımpatı sattığını söyleyen Akkoç, "Bu ne ilk kasımpatı ne de son kasımpatı" ifadelerini kullandı. Akkoç, diğer çiçek türlerinin de yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek fiyat artışının diğer günlere göre değişiklik göstermediğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
