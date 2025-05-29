Öğrencilerle Polislerden Eğlenceli Etkinlik

Öğrencilerle Polislerden Eğlenceli Etkinlik
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Hınıs ilçesindeki Şahabettin İlkokulu'nda düzenlenen 'Beraber Bir Dondurma Yemeyelim mi?' etkinliğinde, polisler öğrencilerle trafik güvenliği ve polislik mesleği üzerine sohbet etti. Etkinlikte çocuklara spor ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Şahabettin İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen Beraber Bir Dondurma Yemeyelim mi? mottosuyla düzenlenen etkinliğe Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri araçlarla katılım sağladı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilere polislik mesleği ve trafik güvenliği hakkında bilgiler verilerek sohbet ve oyunlarla birlikte eğlenceli vakit geçirildi.

Program sonunda ayrıca çocuklara spor ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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