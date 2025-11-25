Öğrencilerden Emekli Öğretmene Anlamlı Ziyaret

Eskişehir Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beylikova'da ilkokul öğretmeni olan emekli eğitimci Hasan Basri Doğan'ı evinde ziyaret ederek, öğrencilerin hazırladığı Türk bayrağı resmini kendisine takdim etti.

Gençlik liderleri ve öğrencilerin de eşlik ettiği ziyarette duygusal anlar yaşandı. Yıllarca eğitime hizmet veren Hasan Basri Doğan'ın mutluluğu; eski öğrencisi olan İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'in ziyareti ve Gençlik Merkezi kurs öğrencilerinin katılımıyla daha da anlam kazandı. İlçe Müdürlüğü, bu tür buluşmaların hem öğrenciler hem de eğitim emektarları için taşıdığı öneme dikkat çekti. Öğrencilerin hazırladığı hediye ise, öğretmene duyulan saygı ve minnetin güçlü bir sembolü olarak takdim edildi. - ESKİŞEHİR