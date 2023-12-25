Öğrencilerden anlamlı etkinlik

Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Değerler Eğitimi' çerçevesinde Bolu Gazi ve Şehitler Derneği'ni ziyaret ederek, Türk Bayrağı ve Kuranı Kerim hediye etti.

Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören lise öğrencileri, Bolu Gazi ve Şehitler Derneği'ni ziyaret etti. Öğrencilerin ziyaretine, Okul Müdürü Ayhan Vural ve Rehber Öğretmen Kemal Hilmi Çelebi eşlik etti. Değerler eğitimi çerçevesinde Bolu Gazi ve Şehitler Derneği Başkanı Muhittin Özel ile sohbet eden öğrenci ve öğretmenler, son günlerde Kuzey Irak'ta şehit düşen askerler için dua ederek, başsağlığı diledi.

Öğrenciler ayrıca Başkan Özel'e Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ettiler. - BOLU