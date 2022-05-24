Öğrenciler sanayide meslekleri tanıyor - Haberler

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Öğrenciler sanayide meslekleri tanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler sanayide meslekleri tanıyor

Adıyaman Menderes İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, sanayide ki işletmeleri ziyaret ederek meslekler hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Menderes İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, sanayide ki işletmeleri ziyaret ederek meslekler hakkında bilgi aldı.

Menderes İlkokulu 4. Sınıfta okuyan öğrencileri küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesinde ki işletmeleri ziyaret etti. Öğretmenleri ile birlikte küçük sanayi sitesinde ki tamircileri ziyaret eden öğrenciler ustalardan araç tamirleri ile ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerin sadece mesleki işletmeleri değil, Adıyaman'da ki cami ve tarihi yerleri de gezeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Yerel, Haberler

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