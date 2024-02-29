Öğrenciler çevre temizliği yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şehit Hasan Aydoğdu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Beşpınar Marinada çevre temizliği yaparak çöp topladı. Okul Müdürü Mustafa Kutlu, öğrencilerin çevre bilincini aşılamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Adıyaman'da lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliği yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şehit Hasan Aydoğdu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Beşpınar Marinada çevre temizliği yaptı. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte çöp topladı.
Okul Müdürü Mustafa Kutlu, okulun 60 öğrencisiyle sosyal proje kapsamında çöp topladıklarını, çevre bilincini aşılamak istediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN